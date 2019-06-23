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Боксер Усик — обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе

Спорт

Усик назначен на поединок с победителем матч-реванш между Руисом и Джошуа

Киев, 23 июня 2019, 13:56 — REGNUM  Украинский боксер Александр Усик назначен Всемирной боксерской организацией (WBO) обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает 23 июня официальный сайт организации.

Действующим чемпионом WBO в данной весовой категории является мексиканский боксер Энди Руис, который, победив 2 июня британца Энтони Джошуа, добавил к этому титулу звания чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Матч-реванш между Руисом и Джошуа состоится до конца текущего года и Александр Усик назначен на поединок с победителем этого противостояния, так как является действующим суперчемпионом WBO в первом тяжелом весе.

Напомним, первый бой украинского боксера после его перехода в супертяжелый вес должен был состояться 25 мая с Карлосом Такамой, однако он был отменен из-за травмы Усика.

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