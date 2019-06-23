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Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами

Спорт

Это происходит на фоне резко обострившихся антироссийских акций в Грузии

Тбилиси, 23 июня 2019, 13:10 — REGNUM  Игроки некоторых грузинских футбольных клубов вышли на матч 19-го тура национального чемпионата в майках, на которых написаны антироссийские лозунги, сообщает 23 июня «Грузия Online».

По данным источника, футболисты кутаисского «Торпедо» вышли на игровое поле стадиона имени 26 мая в черных майках, на которых было написано, что Россия оккупировала часть грузинской территории.

Также на матче между грузинскими командами «Рустави» и «Локомотив» на тбилисском стадионе «Михаил Месхи — 2» игроки обеих команд вышли в белых футболках с антироссийскими лозунгами.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, отношения между Россией и Грузией резко накалились после того как 20 апреля в парламенте страны депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов провёл заседание Межпарламентской ассамблеи православия в кресле спикера парламента и говорил при этом на русском языке. После этого в Грузии начались массовые антироссийские акции, президент Грузии назвала Россию врагом, а президент России Владимир Путин, в свою очередь, объявил о прекращении воздушного сообщения со страной и возвращении на родину из Грузии всех российских туристов.

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