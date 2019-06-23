Стало известно, сколько «Спартак» заплатил за трансфер Понсе

Москва, , 12:42 — REGNUM Сумму трансфера, которую московский футбольный клуб «Спартак» заплатил за своего нового аргентинского форварда Эсекьеля Понсе, опубликовал 23 июня бывший клуб футболиста — аргентинский «Ньюэллс Олд Бой», на своем официальном сайте.

Согласно этим данным, московский клуб заплатит за футболиста его нынешнему владельцу — клубу «Рома» — 3 млн евро. Причем 2 млн будут выплачены сразу, и ещё 1 млн — до 15 июня 2020 года. При этом «Ньюэллс Олд Бой» продали своего игрока римской команде в августе 2015 года за 4,2 млн евро с условием получения 40% от его будущего трансфера. Последняя составит 1,2 млн евро, т. е. 40% от 3 млн евро.

Также бывшем клубу 22-летнего аргентинца может отойти и доля за три типа бонусов — в случае, если игрок будет участвовать более чем в 60% матчах Российской Премьер-лиги, если «Спартак» займет 2-е или 3-е место в РПЛ и попадет в групповой этап Лиги чемпионов, и в случае, если московская команда станет чемпионом России.

Кроме этого, в контракте есть пункт, согласно которому «Рома» получит 20% от аренды или продажи игрока «Спартаком», если сумма сделки по игроку составит более 6 млн евро. 40% от этой суммы также получит «Ньюэллс Олд Бой».

Отметим, в прошедшем сезоне Понсе играл за греческий клуб АЕК и провел в его составе 43 матча, в которых отметился 21 голом и 4 голевыми передачами.

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