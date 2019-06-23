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Источник: «Флорида» интересуется Бобровским и Панариным

Спорт

При этом команде нужнее голкипер

Санрайз, США, 23 июня 2019, 12:17 — REGNUM  Хоккейный клуб НХЛ «Флорида Пантерз» интересуется российским игроками команды «Коламбус Блю Джекетс» голкипером Сергеем Бобровским и форвардом Артемием Панариным, об этом 236 июня в своем Twitter сообщил эксперт TSN Боб Маккензи.

«Долгожданные (в статусе) свободные агенты вратарь Сергей Бобровский и крайний форвард Артемий Панарин в понедельник встречаются с представителями «пантер», — написал в своем сообщении эксперт.

Также он отметил, что клуб хотел бы получить в свой состав обоих российских хоккеистов, однако голкипер «Флориде» нужнее и потому Бобровский может здесь получить приоритет.

Отметим, ранее стало известно, что клуб «Коламбус» не разрешил «Флориде» досрочно договариваться с Панариным и Бобровским, которые станут неограниченно свободными агентами с 1 июля текущего года.

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