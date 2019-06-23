Чен Сон Джон нокаутировал Мойкано за минуту на турнире UFC Fight Night 154

Гринвилл, США, , 12:16 — REGNUM Корейский боец смешанного стиля (ММА) Чен Сон Джон победил нокаутом бразильца Ренато «Мойкано» Карнейро на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 154, проходившем в Гринвилле (США).

На 58-й секунде боя судья остановил поединок. Это случилось после того, как кореец нанес точный левый боковой удар противнику и этим практически вырубил, ставшего оседать, бразильца, а затем добил его таким же точным и жестким правым боковым. В результате Мойкано был засчитан технический нокаут.

Отметим, по итогам поединка на счету Чен Сон Джона, более известного под прозвищем «корейский зомби», 14 побед в ММА при 5 поражениях. Для его бразильского оппонента это третье поражение при 13 победах и одной ничьей.