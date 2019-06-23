Ловато победил Мусаси и стал новым чемпионом Bellator

Лондон, , 10:35 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Рафаэль Ловато победил голландца Гегарда Мусаси, отобрав у него звание чемпиона Bellator в среднем весе. Бой проходил 23 июня в рамках турнира Bellator223 в Лондоне.

По итогам всех заявленных пяти раундов судьи раздельным решением отдали победу Рафаэлю Ловато со счетом 47:47, 48:47, 48:47.

Отметим, данная победа стала десятой в карьере ни разу не побеждённого 35-летнего Рафаэля Ловато. Для 33-летнего Гегарда Мусаси это седьмое поражение при 45 победах и двух ничьих.

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