Источник: хавбек Эрикссен рассматривает вариант ухода в «МЮ»

Лондон, , 10:25 — REGNUM Датский полузащитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Кристиан Эрикссен может остаться в английской Премьер-лиге, сообщает 23 июня The Mirror.

По информации источника, переговоры Эриксена с мадридским «Реалом» могут провалиться из-за желания главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана заполучить в свой состав французского полузащитника команды «Манчестер Юнайтед» Поля Погбу.

Ввиду этого обстоятельства, по утверждению издания, сам футболист был бы не против продолжения своей игровой карьеры в «МЮ». Однако его текущий клуб при этом не намерен расставаться с ним менее, чем за 100 млн фунтов отступных.

Отметим, в завершившемся сезоне Кристиан Эрикссен сыграл за «Тоттенхэм» в 51 матче и смог отметиться в них 10 голами и 17 результативными передачами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2020 года.