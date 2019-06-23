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Источник: хавбек Эрикссен рассматривает вариант ухода в «МЮ»

Спорт

Его текущий контракт рассчитан до лета 2020 года

Источник: хавбек Эрикссен рассматривает вариант ухода в «МЮ»
Дмитрий Голубович
Кристиан Эрикссен

Лондон, 23 июня 2019, 10:25 — REGNUM  Датский полузащитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Кристиан Эрикссен может остаться в английской Премьер-лиге, сообщает 23 июня The Mirror.

По информации источника, переговоры Эриксена с мадридским «Реалом» могут провалиться из-за желания главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана заполучить в свой состав французского полузащитника команды «Манчестер Юнайтед» Поля Погбу.

Ввиду этого обстоятельства, по утверждению издания, сам футболист был бы не против продолжения своей игровой карьеры в «МЮ». Однако его текущий клуб при этом не намерен расставаться с ним менее, чем за 100 млн фунтов отступных.

Отметим, в завершившемся сезоне Кристиан Эрикссен сыграл за «Тоттенхэм» в 51 матче и смог отметиться в них 10 голами и 17 результативными передачами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2020 года.

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Футбол
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