Дани Алавес объявил об уходе из «ПСЖ»

Париж, , 09:55 — REGNUM Бразильский защитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Дани Алавес объявил о своем уходе их команды. Соответственное сообщение размещено 23 июня в его Instagram.

«Пришло время поставить последнюю точку», — написал в своем сообщении 36-летний футболист, попросив прощения, если он в чем-то допустил ошибку, так как игрок просто делал все возможное со своей стороны в игре.

Также Алавес поблагодарил клуб и товарищей по команде за совместную игру и отметил, что он этим шагом заканчивает очередной цикл в жизни.

Текущий контракт футболиста с клубом истекает 30 июня 2019 года.

Отметим, Дани Алавес перешел в «ПСЖ» из «Ювентуса» летом 2017 года. В прошедшем сезоне сыграл за клуб в 73 матчах и отметился в них 8 голами и 18 результативными передачами.