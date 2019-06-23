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Артем Лобов победил Малиньяджи на турнире Bare Knuckle FC 6

Спорт

Все судьи присудили победу Лобову

Артем Лобов победил Малиньяджи на турнире Bare Knuckle FC 6
vmma.ru
Артём Лобов

Тампа, США, 23 июня 2019, 09:35 — REGNUM  Российский боец смешанного стиля (ММА) Артём Лобов, ранее выступавший в UFC, одержал победу над экс-чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF) американцем Полом Малиньяджи. Бой состоялся в рамках промоушна кулачных боев Bare Knuckle FC 6 23 июня в Тампе.

Согласно регламенту Bare Knuckle FC поединок был проведен в весовой категории до 70,3 кг, что соответствует легкому весу ММА. По итогам боя все судьи единогласно присудили победу российскому бойцу.

Отметим, 32-летний Артём Лобов дебютировал в боях Bare Knuckle FC победой по решению судей в апреле текущего года в поединке с Джейсоном Найтом.

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