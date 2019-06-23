СМИ: «Валенсия» выбирает между Суаресом и Черышевым

Валенсия, Испания, , 09:12 — REGNUM Футбольный клуб «Валенсия» рассматривает двух футболистов в качестве своего атакующего полузащитника на следующий сезон, сообщает 23 июня Marca.

По информации источника, клуб из «Валенсии» выбирает между российским полузащитником клуба «Вильярреал» 28-летним Денисом Черышевым и 25-летним хавбеком «Барселоны» Денисом Суаресом.

Также сообщается, что против кандидатуры Суареса может сыграть высокая цена футболиста и его тоже высокая зарплата — «Валенсия» не может предложить за его трансфер более 3 млн евро, в то время как «Барселона» хочет за него 15 млн. При этом главный тренер команды Марселино Тораль высоко оценивает футболиста.

В случае с Черышевым «Валенсия» также не хочет платить за него 9 млн евро и использует травму игрока как повод для сбивания цены на него.

Отметим, в минувшем сезоне Денис Черышев играл за «Валенсию» на правах аренды и забил 4 гола в 41 матче за клуб.