Норвежские футболистки переиграли сборную Австралии вышли в ¼ финала ЧМ

Ницца, Франция, , 09:00 — REGNUM Женская сборная Норвегии по футболу победила в серии послематчевых пенальти команду Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин.

Встреча состоялась на поле стадиона «Альянц Ривьера» в Ницце и закончилась в серии послематчевых пенальти со счетом 4:1 в пользу Норвегии.

Основное время матча закончилось с ничейным результатом 1:1. На 31-й минуте представительница Норвегии Исабелль Херловсен открыла счет, а на 83-й Эли Келлонд-Найт его сравняла.

Добавочное время победителя также не выявило, а в серии пенальти норвежки оказались удачливее.

Отметим, соперником женской сборной Норвегии по футболу в четвертьфинале станут победительницы противостояния между женскими командами Англии и Камеруна, которое состоится 23 июня.