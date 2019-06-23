СМИ: Экс-тренер «Спартака» может возглавить иранский клуб

Рим, , 08:24 — REGNUM Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера может перейти на работу в один из клубов Ирана, сообщает 23 июня Tehran Times.

По данным источника, речь идет об иранском клубе команде «Персеполис».

Также, помимо Карреры, в качестве кандидатов на должность главного наставника иранской команды называются: хорватский специалист Крунослав Юрчич — являющийся главным тренером команды из ОАЭ «Бани Яс», немецкий специалист иранского происхождения Александр Нури, ранее бывший главным наставником клуба второго немецкого футбольного дивизиона «Ингольштадт 04» и итальянец Вальтер Дзенга, в настоящее время тренирующий команду «Кротоне».

Отметим, Массимо Каррера был главным тренером московского «Спартака» с лета 2016 по осень 2018 года. Под его руководством клуб в сезоне 2016/17 стал чемпионом России и выиграл Суперкубок России в 2017 году.