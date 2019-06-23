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Сборная Нигерии переиграла Бурунди в первом матче Кубка африканских наций

Спорт

1:0 в пользу Нигерии

Каир, 23 июня 2019, 07:29 — REGNUM  Сборная Нигерии по футболу одержала победу с минимальным счетом над командой Бурунди в первом матче на групповом турнире Кубка Африканских наций, проходящем в Египте.

Встреча прошла на стадионе «Александрия» в столице Египта и закончилась со счетом 1:0 в пользу Нигерии.

Автором единственного во матче гола стал нападающий сборной Нигерии и китайской команды «Шанхай Шеньхуа» Одион Игало, который отправил мяч в ворота соперника на 77-й минуте игры.

Также в игре принял участие нигерийский нападающий московской команды ЦСКА Ахмед Муса, который вышел на замену на 58-й минуте, однако не смог отметиться за проведенный им игровой отрезок на поле никакими результативными действиями.

Отметим, по итогам игры сборная Нигерии набрал 3 очка и лидирует в группе В турнира Кубка африканских наций. Во втором туре ей предстоит встреча с командой Гвинеи, игра состоится 26 июня.

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Футбол
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