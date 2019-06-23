Воскресенье, 23 Июня 2019 года
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Сборная Испании разгромила Польшу и вышла в полуфинал молодежного ЧЕ

Спорт

5:0 в пользу испанцев

Болонья, Италия, 23 июня 2019, 07:35 — REGNUM  Молодежная сборная Испании разгромила команду Польши в третьем, последнем матче группового этапа чемпионата Европы 2019 года среди молодежных команд.

Игра проходила на поле арены «Ренато Далль'Ара» в Болонье и закончилась со счетом 5:0 в пользу испанцев.

Голами в составе победителей отметились хавбек Пабло Форнальса (17-я), форвард Микель Оярсабаль (35-я), полузащитники Фабиан Руис (39-я) и Даниель Себальос (71-я) и форвард Борхи Майораль (90-я).

Отметим, по итогам встречи в активе испанской сборной 6 очков, что позволило ей занять первое место в своей группе и напрямую выйти в полуфинал турнира.

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