На драфте НХЛ-2019 было выбрано 28 российских хоккеистов

Ванкувер, Канада, , 07:20 — REGNUM На драфте новичков НХЛ 2019 года, проходившем в Ванкувере, было выбрано 28 российских хоккеистов.

Первый раунд: нападающий Василий Подколзин («Ванкувер», №10).Второй раунд: Пётр Кочетков («Каролина», №36), Владислав Фирстов («Миннесота», №42), Егор Афанасьев («Нэшвилл», №45), Артемий Князев («Сан-Хосе», №48), Никита Охотюк («Нью-Джерси», №61), Никита Александров («Сент-Луис», №62).Третий раунд: Даниил Мисюль («Нью-Джерси», №70), Павел Дорофеев («Вегас», №79), Илья Коновалов («Эдмонтон», №85), Илья Николаев («Калгари», №88).Четвёртый раунд: Александр Дарьин («Аризона», №107), Егор Спиридонов («Сан-Хосе», №108), Дмитрий Воронков («Коламбус», №114), Михаил Абрамов («Торонто», №115), Семён Чистяков («Нэшвилл», №117).Пятый раунд: Арсений Грицюк («Нью-Джерси», № 129), Матвей Гуськов («Миннесота», №149), Кирилл Слепец («Каролина», №152), Роман Бычков («Бостон», №154).Шестой раунд: Тимур Ибрагимов («Сан-Хосе», №164), Егор Сердюк («Филадельфия», №165), Арсен Хисамутдинов («Монреаль», №170), Данил Савунов («Аризона», №174).Седьмой раунд: Кирилл Тютяев («Детройт», №190), Максим Денежкин («Эдмонтон», №193), Михаил Шалагин («Тампа», №198), Вадим Жеренко («Сент-Луис», №208).

Отметим, всего в семи раундах драфта 2019 года было выбрано 217 игроков. Из них 69 из Канады, 57 из США, 26 из Швеции, 22 из Финляндии, 7 из Чехии, по 2 из Белоруссии и из Дании и по одному игроку из Германии, Словакии, Швейцарии и Латвии.

Напомним, этот результат стал для России лучшим за последние 16 лет, когда на драфте 2003 года было выбрано 30 российских хоккеистов. Рекорд по количеству выбранных в НХЛ игроков из России установлен в 2000 году. Тогда было выбрано 42 российских хоккеиста.