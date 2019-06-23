Сборная Венесуэлы вышла в плей-офф Кубка Америки, обыграв Боливию

Белу-Оризонти, Бразилия, , 07:12 — REGNUM Сборная Венесуэлы по футболу обыграла футболистов Боливии в матче третьего тура группы А Кубка Америки по футболу, проходящего в Бразилии.

Игра проходила на поле стадиона «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» в Белу-Оризонти и закончилась со счетом 3:1 в пользу Венесуэлы.

Голами в составе победителей отличились, оформивший в матче дубль нападающий Мачис (2-я, 55-я минуты) и еще один венесуэльский нападающий Хосеф Мартинес (86-я).

Автором единственного гола у боливийцев стал полузащитник Рауль Джустиниано (92-я).

Отметим, по итогам матча сборная Венесуэлы набрала 5 очков и занимает второе место в группе А, что позволило ей напрямую выйти в плей-офф Кубка Америки.