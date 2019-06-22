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СМИ: Экс-форвард «Ливерпуля» Кейт может стать совладельцем «Болтона»

Спорт

Футбольный агент не открыл названия клуба, однако голландские СМИ предполагают, что им станет «Болтон»

СМИ: Экс-форвард «Ливерпуля» Кейт может стать совладельцем «Болтона»
Government of Thailand
Дирк Кейт

Амстердам, 22 июня 2019, 15:41 — REGNUM  Бывший нападающий сборной Голландии по футболу и команды «Ливерпуль» Дирк Кейт может стать совладельцем клуба английской Лиги 1 «Болтон», об этом сообщил известный голландский футбольный агент и бизнесмен Роб Янсен. Его слова приводит 22 июня ad.nl.

«Вместе со своими подопечными я давно хочу купить клуб», — рассказал Янсен.

Также он добавил, что у него и у его клиентов, в число которых входит Дирк Кейт, есть «утопическое представление» о том, как следует руководить футбольным клубом и что нужно для достижения наивысшего уровня.

Кроме этого, Янсен отметил, что ждет приобретения клуба с нетерпением и что он надеется, что у них всё получится.

При этом футбольный агент не открыл названия клуба, однако голландские СМИ предполагают, что им станет «Болтон», так как он испытывает серьезные финансовые трудности.

Отметим, в минувшем сезоне «Болтон» вылетел из второго дивизиона английского футбола Чемпионшипа в Лигу 1.

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Футбол
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