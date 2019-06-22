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Теннисисты Симон и Маю установили на турнире в Лондоне новый рекорд

Спорт

Соперники провели на корте 3 часа 20 минут

Теннисисты Симон и Маю установили на турнире в Лондоне новый рекорд
marijana1
Теннисные ракетки

Лондон, 22 июня 2019, 15:41 — REGNUM  Французские теннисисты Жиль Симон и Николя Маю установили новый рекорд по продолжительности матча в четвертьфинальном поединке на турнире Queens Club в Лондоне.

Соперники провели на корте 3 часа 20 минут, что и стало новым рекордным временем. В итоге Жиль Симон одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 7:6 (7:3) и вышел в полуфинал соревнований.

Отметим, соперником Жиля Симона в полуфинальном матче станет российский теннисист Даниил Медведев. Игра состоится 22 июня и начнется в 15:00 мск.

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