Теннисисты Симон и Маю установили на турнире в Лондоне новый рекорд

Лондон, , 15:41 — REGNUM Французские теннисисты Жиль Симон и Николя Маю установили новый рекорд по продолжительности матча в четвертьфинальном поединке на турнире Queens Club в Лондоне.

Соперники провели на корте 3 часа 20 минут, что и стало новым рекордным временем. В итоге Жиль Симон одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 7:6 (7:3) и вышел в полуфинал соревнований.

Отметим, соперником Жиля Симона в полуфинальном матче станет российский теннисист Даниил Медведев. Игра состоится 22 июня и начнется в 15:00 мск.