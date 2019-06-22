Источник: центровой Хотфорд намерен заключить контракт на 112 млн долларов

Бостон, США, , 14:59 — REGNUM Центровой баскетбольной команды НБА «Бостон Селтикс» Эл Холфорд намерен подписать во время летнего межсезонья четырехлетний контракт на общую сумму 112 млн долларов, сообщает 22 июняжурналист New York Times Марк Стейн в своем Twitter.

При этом, по данным источника, претендующий на баскетболиста клуб «Даллас Маверикс» вряд ли пойдет на заключение с Холфордом такого контракта. Также претендентами на 33-летнего игрока являются клубы «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Отметим, 30 июня Эл Холфорд перейдет в статус свободного агента. Ранее игрок отказался от опции игрока на продление контракта со своим текущим клубом на сумму 30,1 млн долларов за сезон.

Напомним, в минувшем сезоне баскетболист играл в среднем 34,4 минуты за матч и набирал в играх по 13,9 очка, делал по 9,0 подбора и отдавал по 4,4 передачи.