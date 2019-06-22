Агент Буффона: игрок решит вопрос о переходе в «Порту» в течение 10 дней

Порту, Португалия, , 14:40 — REGNUM Бывший голкипер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон примет решение о возможности своего перехода в клуб «Порту» в течение 10 дней. Об этом рассказал агент игрока Сильвано Марино, его слова приводит 22 июня Football Italia.

«Он примет решение в течение десяти дней», — заявил Марино.

Также агент футболиста рассказал, что со стороны клуба есть интерес к Буффону, а игроку, в свою очередь, нравится «Порту» и он хотел бы поиграть ещё один год. Однако, как рассказал Марино, футболист имеет четверых детей и ему сначала нужно обсудить вопрос о возможности переезда в португальский клуб со всей семьей.

Отметим, в минувшем сезоне 41-летний Джанлуиджи Буффон играл за клуб «Пари Сен-Жермен», однако по окончании контракта клуб не стал продлевать соглашение с возрастным игроком.