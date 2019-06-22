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Российские стрелки выиграли первое золото на ЕИ в Минске

Спорт

В финальном поединке российские спортсмены выиграли у спортсменов из Сербии со счетом 17:9

Минск, 22 июня 2019, 14:18 — REGNUM  Российские стрелки Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали победителями соревнований по стрельбе из пистолета в миксте на 10 м на II Европейских играх в Минске.

В финальном поединке российские спортсмены выиграли у спортсменов из Сербии Зораны Арунович и Дамира Микецема со счетом 17:9.

Третье место заняли немецкие спортсмены Сандра и Кристиан Райц, которые выиграли у белорусского дуэта в составе Виктория Чайка и Абдул-Азиза Курди со счетом 16:8.

Отметим, победитель в данном виде программы получил путевку на летние Олимпийские игры в Токио 2020 года. Однако российские стрелки завоевали её ещё на чемпионате мира 2018 года, выиграв золото на мировом первенстве.

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Пулевая стрельба
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