Российские стрелки выиграли первое золото на ЕИ в Минске

Минск, , 14:18 — REGNUM Российские стрелки Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали победителями соревнований по стрельбе из пистолета в миксте на 10 м на II Европейских играх в Минске.

В финальном поединке российские спортсмены выиграли у спортсменов из Сербии Зораны Арунович и Дамира Микецема со счетом 17:9.

Третье место заняли немецкие спортсмены Сандра и Кристиан Райц, которые выиграли у белорусского дуэта в составе Виктория Чайка и Абдул-Азиза Курди со счетом 16:8.

Отметим, победитель в данном виде программы получил путевку на летние Олимпийские игры в Токио 2020 года. Однако российские стрелки завоевали её ещё на чемпионате мира 2018 года, выиграв золото на мировом первенстве.