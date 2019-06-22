Суббота, 22 Июня 2019 года
14:13:19 МСК

ФК «Спартак» разгромил «Сочи» в контрольной встрече

Спорт

Победа хозяев со счетом 7:1

Москва, 22 июня 2019, 14:08 — REGNUM  Московский футбольный клуб «Спартак» разгромил футболистов «Сочи» в контрольном матче.

Игра состоялась в закрытом режиме на поле московской тренировочной базы «Открытие Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 7:1.

В составе победителей голы на счету, оформившего во встрече хет-трик, бразильского форварда «Спартака» Луиса Адриано (23, 40 и 60-я — с пенальти минуты), ещё по одному голу забили полузащитники Солтмурад Бакаев (32-я), Александр Ломовицкий (37-я) и Максим Глушенков (71-я), а также форвард Георгий Мелкадзе (90-я).

Автором единственного гола «Сочи» стал хавбек Анатолий Катрич, который отличился с пенальти на 76-й минуте матча.

Отметим, следующий товарищеский матч московский «Спартак» проведет в австрийском Пёллау 26 июня, соперником московской команды станет «Ростов».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить