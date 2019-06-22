Суббота, 22 Июня 2019 года
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СМИ: защитник Бекао может перейти в «Наполи»

Спорт

В минувшем сезоне Родриго Бекао выступал за московский ЦСКА на правах аренды

Салвадор, Бразилия, 22 июня 2019, 13:59 — REGNUM  Защитником бразильского футбольного клуба «Баия» Родриго Бекао, выступавшего в минувшем сезоне на правах аренды в московском ЦСКА, заинтересовалась итальянская команда серии А «Наполи», сообщает 22 июня La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, руководство «Наполи» рассматривает возможность приобретения 23-летнего футболиста.

Также отмечается, что неаполитанская команда подбирает себе нового защитника, потому что летом из команды точно уйдет испанец Альбиоль Рауль и, вероятно, румын Влад Кирикеш.

Напомним, в минувшем сезоне Родриго Бекао выступал за московский ЦСКА на правах аренды с правом выкупа по окончании сезона, однако стороны не смогли договориться о зарплате игрока. Футболист провел за ЦСКА 36 матчей и не отметился в них результативными действиями.

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