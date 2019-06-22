Суббота, 22 Июня 2019 года
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СМИ: «Наполи» согласовал с защитником Маноласом личный контракт

Спорт

В том числе стороны согласовали вопрос об использовании прав на личный имидж игрока

Неаполь, Италия, 22 июня 2019, 12:53 — REGNUM  Греческий защитник футбольного клуба «Рома» Костас Манолас может в ближайшее время перейти в команду «Наполи», сообщает 22 июня сайт журналиста Джанлуки Ди Марцо.

По данным источника, руководство «Наполи» уже согласовало с 27-летним футболистом все условия его личного контракта и в том числе вопрос об использовании прав на личный имидж игрока.

Также сообщается, что для окончания сделки клубу из Неаполя осталось только согласовать с руководством «Ромы» условия трансфера футболиста, сумма отступных за которого, согласно условиям контракта, составляет 36 млн евро. Текущий контракт игрока действителен до лета 2022 года.

Отметим, Костас Манолас перешел в «Рому» из «Олимпиакоса» в 2014 году. В прошлом сезоне сыграл за «Рому» в 27 матчах серии А итальянского чемпионата и отметился в них 1 голом, 1 голевой передачей и 6 красными карточками.

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Футбол
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