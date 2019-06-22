Валуеву каждый месяц приходится проходить терапию из-за опухоли мозга

Москва, , 12:27 — REGNUM Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев вынужден проходить ежемесячную терапию из-за опухоли головного мозга. Об этом бывший спортсмен рассказал 22 июня в интервью телеканалу «ТВ-центр».

"Заболевание условно смертельное, его нужно было как можно быстрее локализовать», — рассказал экс-боксер, отметив, что оттягивание решения данной проблемы только ухудшило бы ситуацию.

Также бывший спортсмен признался, что он чувствовал себя героем, когда ложился на операционный стол, и что ему приходилось дважды оперироваться, так как в первый раз Германии опухоль не удалили до конца.

Кроме того, Валуев сообщил, что делавший ему вторую операцию российский профессор также не стал убирать опухоль до конца, так как в этом месте проходят важнейшие сосуды головного мозга и он решил не рисковать.

«Сейчас мне необходимо каждый месяц проходить терапию», — заключил бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе.

Отметим, Николай Валуев вынужден был завершить свою профессиональную карьеру в боксе в 2010 году после того как у него обнаружили опухоль головного мозга.