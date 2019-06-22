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СМИ: «Ювентус» может выбыть из борьбы за Погба

Спорт

Кроме туринской команды Полем Погба интересуются мадридский «Реал» и команда «ПСЖ»

Турин, Италия, 22 июня 2019, 11:44 — REGNUM  Футбольный туринский клуб «Ювентус» может отказаться от возможности вернуть в свой состав французского защитника команды «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает 22 июня Football Italia.

По данным источника, в случае если туринский клуб приобретёт защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта, ему не хватит выделенных на траснферы средств для покупки Погба. В таком случае «Ювентус» откажется от возможности приобрести Погба и переключится на подписание бывшего полузащитника команды «Пари Сен-Жермен» Адриена Рабьо, который к тому времени перейдет в статус свободного агента.

Отметим, кроме туринской команды Полем Погба интересуются мадридский «Реал» и команда «ПСЖ».

Напомним, ранее, 16 июня, сам французский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заявил о своей готовности продолжить игровую карьеру в другой команде.

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Футбол
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