Суббота, 22 Июня 2019 года
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«Каролина» может обменять защитника Фолка

Спорт

Руководство клуба и представители хоккеиста не смогли договориться о продлении контракта

Роли, США, 22 июня 2019, 11:43 — REGNUM  Хоккейный клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» готова обменять своего защитника Джастина Фолка, сообщил 22 июня североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн в своем Twitter.

По данным источника, руководство «Харрикейнз» провело встречу с агентами 27-летнего игрока и на ней стороны не смогли прийти к согласию по вопросу продления контракта Джастина Фолка.

https://twitter.com/PierreVLeBrun/status/1142172672022867968

Отметим, соглашение между хоккеистом и клубом рассчитан до окончания сезона 2019/20 с зарплатой 4,83 млн долларов.

Напомним, в прошедшем сезоне Джастин Фолк сыграл за «Каролину» в 82 матчах регулярного чемпионата и набрал в них 35 (11 шайб + 34 результативные передачи) очков. В 15 играх плей-офф набрал 8 (1 шайба + 7 голевых передач) очков.

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