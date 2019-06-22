Источник: «Бруклин» рассчитывает на контракт с Дюрантом

Бруклин, США, 22 июня 2019, 11:15 — REGNUM Руководство баскетбольного клуба НБА «Бруклин Нетс» рассчитывает на то, что ему удастся заключить долгосрочный контракт с нападающим «Голден Стэйт Уорриорз» Кевином Дюрантом, сообщил 22 июня журналист Брайан Уиндхорст в эфире телеканала ESPN.
«В «Бруклине» растёт уверенность относительно подписания контракта с Дюрантом», — заявил Уиндхорст и отметил, что команда продолжает движение в этом направлении.
Также, по мнению журналиста, «Нетс» сделали несколько шагов к такому соглашению на прошлой неделе и у них будет место для двух максимальных контрактов.
«При этом не исключаю, что Кевин продолжит карьеру в «Нью-Йорк Никс»», — заключил Брайан Уиндхорст.
Отметим, этим летом Кевин Дюрант перейдет в статус неограниченно свободного агента, однако у него остается опция игрока в текущем контракте с «Торонто Рэпторз», согласно которой он может продлить свое соглашение с клубом ещё на один сезон с зарплатой 31,5 млн евро.