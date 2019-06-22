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Руни, Нани и Ибрагимович сыграют в матче всех звезд MLS с «Атлетико»

Спорт

Игроков MLS на матч с «Атлетико» выбрали путем голосования болельщики лиги

Мадрид, 22 июня 2019, 10:55 — REGNUM  Главная футбольная североамериканская лига (MLS) представила состав сборной своих «звездных» игроков на матч с мадридским клубом «Атлетико». Соответственное сообщение MLS представила 22 июня в своем Twitter.

Игроков MLS на матч с «Атлетико» выбрали путем голосования болельщики лиги. Также в состав команды звезд MLS попали бывший шведский форвард «Милана», «Ювентуса» и «Барселоны» Златан Ибрагимович, а также бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» португальский хавбек Нани и британский нападающий Уэйн Руни.

Кроме них в состав команды MLS вошли Гузан, Зуси, Гонсалес Пирес, Циммерман, Дос Сантос Мартинес, Барко и Вела.

Отметим, матч всех звезд MLS проводится ежегодно и в нем сборная команда лиги играет с приглашенной командой другого чемпионата. В нынешнем году ею станет мадридский «Атлетико», матч между командами пройдет 31 июля.

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