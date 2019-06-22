Источник: «Лейкерс» интересуется Деандре Джонсоном и Бруком Лопесом

Лос-Анджелес, США, , 10:38 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Аджелес Лейкерс» заинтересовался центровыми «Милуоки Бакс» Бруком Лопесом и «Нью-Йорк Никс» Деадре Джонсоном, сообщает 22 июняинсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

По данным источника, «Лейкерс» интересуется Лопесом потому что им нужны игроки периметра и команда должна вложиться в это.

Также, как считает Джонсон, ещё одним кандидатом на позицию центрового «Лейкерс» считает Деандре Джонсона, так как в клубе считают, что он им может обойтись дешевле, потому что он хотел бы вернуться в Лос-Анджелес.

Отметим, оба игрока во время летнего трансферного окна выйдут на рынок в качестве свободных агентов.

Напомним, в прошлом сезоне Лопес сыграл за «Милуоки» 81 матч в регулярном чемпионате, набирая в среднем 12,5 очков, делая 4,9 подбора и отдавая 1,4 передачи за игру. Деандре Джонсон в минувшем сезоне играл за «Даллас» и за «Нью-Йорк» и провел 69 матчей в регулярке, набирая в среднем 11 очков, делая 13,1 подбора и отдавая 2,3 передачи за игру.