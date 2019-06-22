Суббота, 22 Июня 2019 года
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Защитник Каччаторе перешел из «Кьево» в «Кальяри»

Спорт

До этого игрок выступал за «Кальяри» на правах аренды

Кальяри, Италия, 22 июня 2019, 09:50 — REGNUM  Защитник веронского футбольного клуба итальянской серии А «Кьево» Фабрицио Каччаторе перешел в команду «Кальяри», сообщает 22 июня пресс-служба клуба из Кальяри.

Также сообщается, что соглашение между 32-летним игроком и его новым клубом заключено сроком на один сезон. Другие подробности контракта не разглашаются.

Отметим, в завершившемся сезоне Фабрицио Каччаторе перешел в январе текущего года в «Кальяри», чтобы играть на правах аренды от «Кьево». ОН сыграл за команду в 14 матчах, в которых сделал две результативные передачи.

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Футбол
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