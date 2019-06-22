Суббота, 22 Июня 2019 года
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Сборная Гондураса проиграла Кюрасао и не сможет выйти в четвертьфинал

Спорт

1:0 в пользу Кюрасао

Хьюстон, США, 22 июня 2019, 09:34 — REGNUM  Мужская футбольная сборная Гондураса уступила команде Кюрасао в матче второго тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ.

Встреча состоялась на поле «Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум» в Хьюстоне и закончилась со счетом 1:0 в пользу Кюрасао.

Единственный в матче гол был забит полузащитником Леандро Бакуной с подачи форварда Геваро Непомукено на 40-й минуте игры.

Отметим, по итогам матча Гондурас потерпел второе подряд поражение и лишился возможности выйти в четверть финал Золотого кубка КОНКАКАФ. Сборная Кюрасао с 3 очками — третья в группе С. Лидируют в ней сборные Ямайке и Сальвадора, имея по 4 очка в активе. В последнем матче группового этапа сборная Кюрасао встретится 26 июня с командой Ямайки, а Гондурас в этот же день сыграет со сборной Сальвадора.

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