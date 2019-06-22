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СМИ: защитник Бельерин может перейти в «Атлетико»

Спорт

24-летним футболистом заинтересовался мадридский клуб «Атлетико»

Мадрид, 22 июня 2019, 09:12 — REGNUM  Испанский защитник футбольного лондонского клуба «Арсенал» Эктор Бельерин может летом вернуться на родину, сообщает 22 июня The Telegraph.

По данным источника, 24-летним футболистом заинтересовался мадридский клуб «Атлетико», который хочет с его помощью усилить правую сторону своей защитной линии.

При этом, понимая, что «Арсенал» легко не отпустит Бельерина из своего состава, руководство мадридского клуба также готово включить в сделку своего полузащитника Витоло.

Отметим, в настоящее время Эктор Бельерин восстанавливается от разрыва передней крестообразной связки левого колена и в минувшем сезоне сыграл 19 матчей за свой клуб, отметившись в них 5 результативными передачами. Его текущий контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2023 года.

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Футбол
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