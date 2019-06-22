СМИ: голкипер Де Хеа готов остаться в «МЮ»

Манчестер, Великобритания, , 09:02 — REGNUM Испанский голкипер футбольного клуба английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может остаться в своей команде, сообщает 22 июня The Sun.

По данным источника, 28-летний игрок и руководство «МЮ» достигли прогресса в переговорах. Клуб готов предложит футболисту контракт сроком на 4 года с опцией возможности его продления ещё на один сезон, при зарплате 350 тысяч фунтов в неделю. При этом по нынешнему контракту зарплата Де Хеа составляет 200 тысяч фунтов в неделю.

Испанец, со своей стороны, готов принять эти условия, несмотря на предложение от клуба «Пари Сен-Жермен», однако сначала хотел бы понять, какова будет этим летом трансферная политика клуба.

Отметим, в минувшем сезоне Давид Де Хеа сыграл за «МЮ» в 46 матчах и пропустил в них 61 мяч.