Сборные Ямайки и Сальвадора разошлись миром на Кубке КОНКАКАФ

Хьюстон, США, , 09:13 — REGNUM Сборные команды Ямайки и Саотвадора по футболу не выявили пробедителя в матче второго тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ.

Встреча состоялась на стадионе «Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум» в Хьюстоне и закончилась со счетом 0:0.

Отметим, по итогам двух туров турнира обе сборные набрали по 4 очка и делят первое место в группе С.

Напомним, турнир золотого кубка КОНКАКАФ проводится между сборными командами Северной и Центральной Америки, а также для сборных стран Карибского бассейна. В 2019 году пройдет с 15 июня по 7 июля в США, Коста-Рике и на Ямайке.