Суббота, 22 Июня 2019 года
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Сборные Ямайки и Сальвадора разошлись миром на Кубке КОНКАКАФ

Спорт

0:0...

Хьюстон, США, 22 июня 2019, 09:13 — REGNUM  Сборные команды Ямайки и Саотвадора по футболу не выявили пробедителя в матче второго тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ.

Встреча состоялась на стадионе «Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум» в Хьюстоне и закончилась со счетом 0:0.

Отметим, по итогам двух туров турнира обе сборные набрали по 4 очка и делят первое место в группе С.

Напомним, турнир золотого кубка КОНКАКАФ проводится между сборными командами Северной и Центральной Америки, а также для сборных стран Карибского бассейна. В 2019 году пройдет с 15 июня по 7 июля в США, Коста-Рике и на Ямайке.

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Футбол
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