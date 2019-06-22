Суббота, 22 Июня 2019 года
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СМИ: Эммануэль Адебойор может вернуться в АПЛ

Спорт

В услугах 35-летнего игрока заинтересованы сразу три команды АПЛ

Лондон, 22 июня 2019, 08:35 — REGNUM  Нападающий из Того Эммануэль Адебойор может вернуться в футбольную Английскую Премьер-лигу, сообщает 22 июня The Sun.

По данным издания, в услугах 35-летнего игрока заинтересованы сразу три команды АПЛ — «Вест-Хэм Юнайтед», «Уотфород» и новичок лиги «Шеффилд Юнайтед». Также на футболиста претендует несколько клубов из Италии и команда «Селтик».

Отметим, Эммануэль Адебойор перешел в турецкий клуб «Истанбул Бшакшехир» в 2017 году на правах свободного агента и провел за команду 26 матчей, в которых отметился 28 голами. До этого играл в команде АПЛ «Кристал Пэлас». Также играл за такие команды как «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал».

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Футбол
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