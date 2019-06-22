Суббота, 22 Июня 2019 года
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Сборная Франции переиграла Хорватию в матче молодежного ЧЕ

Спорт

1:0 в пользу французов

Римини, Италия, 22 июня 2019, 08:09 — REGNUM  Мужская Франции по футболу обыграла с минимальным преимуществом команду Хорватии в матче второго тура чемпионата Европы по футболу для игроков не старше 21 года.

Игра прошла на поле стадиона «Олимпико» в итальянском городе Серравалле и закончилась со счетом 1:0 в пользу французов.

Единственный мяч во встрече записал на свой счет форвард команды «Лион» Мусса Дембеле, который удачно поразил ворота хорватов уже на 8-й минуте встречи.

Хорватский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич провел на поле все 90 минут игры и не отметился за это время никаким результативными действиями.

Отметим, по итогам встречи сборная Франции вышла на второе место в своей группе, которое делит с командой Румынии. Сборная Хорватии не набрала ни одного очка и потерял все шансы на выход в плей-офф турнира.

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Футбол
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