СМИ: «Ювентус» согласовывает условия трансфера де Лигта

Турин, Италия, , 07:58 — REGNUM Защитник голландской футбольной команды «Аякс» Матейс де Лигт близок к переходу в итальянский чемпионат, сообщает 22 июня сайт журналиста Джанлуки Ди Марцо.

По данным источника, туринский футбольный клуб «Ювентус» намеревается уже в ближайшие выходные согласовать с руководством «Аякса» условия трансфера 19-летнего футболиста.

Также сообщается, что сумма трансфера за де Лигта может составить 70 млн евро, а его зарплата в туринском клубе 20 млн евро в год

Отметим, ранее появилась информация об отказе де Лигта перейти в мадридский клуб «Барселона», а также об интересе к защитнику со стороны команды «Пари Сен-Жермен», которая готова была заплатить «Аяксу» 80 млн евро за игрока.

Напомним, в минувшем сезоне Матейс де Лигт сыграл за свой клуб в 55 матчах и отметился в них 7 голами.