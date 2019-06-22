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Сборная Чили обыграла Эквадор и досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки

Спорт

2:1 в пользу чилийцев

Салвадор, Бразилия, 22 июня 2019, 07:19 — REGNUM  Сборная Чили по футболу обыграла национальную команду Эквадора в втором матче группового этапа Кубка Америки 2019 года.

Встреча состоялась на стадионе «Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра» в Салвадоре (Бразилия) и закончилась со счетом 2:1 в пользу чилийцев.

Счет в матче был открыт уже ан 8-й минуте игры условиями хавбека Чили Хосе Фуэнсалида. Затем, на 26-й минуте игры, в ворота сборной Чили был назначен одиннадцатиметровый удар, который удачно реализовал нападающий Эквадора Эннер Валенсия и этим сравнял счет.

Во втором периоде чилийский форвард Алексис Санчес на 51-й минуте отправил второй мяч в ворота сборной Эквадора и этим принес победу своей команде.

Также на 89-й минуте игры с поля был удален эквадорский защитник Габриэль Ачильера, из-за чего его команда вынуждена была доигрывать матч в меньшинстве.

Отметим, по итогам встречи сборная Чили лидирует в группе С с 6 очками, что позволило ей досрочно выйти в плей-офф Кубка Америки.

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Футбол
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