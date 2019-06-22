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Форвард Хьюз выбран «Нью Джерси» первым на драфте НХЛ-2019

Спорт

Российский нападающий Василий Подколзин был задрафтован командой «Ванкувер Кэнакс» десятым

Ванкувер, Канада, 22 июня 2019, 07:18 — REGNUM  Нападающий Джек Хьюз выбран хоккейным клубом «Нью-Джерси Дэвилз» под первым номером в первом раунде драфта НХЛ-2019, проходящего в Ванкувере.

Вторым в «Нью-Йорк Пейнджерс» был выбран финский форвард Каапо Какко, который в минувшем сезоне стал чемпионом мира по хоккею сразу в трех возрастных категориях. Третьим ушел в состав команды «Чикаго Блекхокс» нападающий Кирби Дич.

Российский нападающий Василий Подколзин был задрафтован командой «Ванкувер Кэнакс» десятым.

Отметим 18-летний Хьюз стал первым и в итоговом рейтинге центрального бюро скаутов НХЛ среди игроков Канады и США. В прошедшем сезоне играл в Главной юниорской лиге США и набрал в 24 матчах 48 (12 шайб + 36 результативных передач) очков.

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