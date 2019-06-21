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ЦСКА может купить хорватского защитника Шарлия

Спорт

Шарлия близок к переходу в ЦСКА

Москва, 21 июня 2019, 18:20 — REGNUM  Московский ЦСКА может купить хорватского защитника Звонимира Шарлия. Об этом сообщает Epodravina.hr.

Отмечается, что Шарлия близок к переходу в ЦСКА, стороны уже договорились о его переходе на правах аренды с правом выкупа.

Ожидается, что 22 июня Шарлия пройдёт медицинское обследование в Австрии.

В прошедшем сезоне 22-летний защитник сыграл в 31 матче чемпионата Хорватии. Его команда заняла седьмое место в турнирной таблице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА выкупил трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича.

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