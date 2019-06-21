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Хачанов получил приз за дебют в топ-10 рейтинга АТР

Спорт

Хачанов занимает девятое место в рейтинге

Хачанов получил приз за дебют в топ-10 рейтинга АТР
Иллюстрация: Www.daviscup.com
Карен Хачанов

Москва, 21 июня 2019, 18:08 — REGNUM  Российский теннисист Карен Хачанов награждён специальной статуэткой за дебют в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

В начале июня Хачанов в первые вошёл в десятку лучших теннисистов мира. Он стал седьмым российским теннисистом в топ-10. На сегодняшний день он занимает девятое место в рейтинге.

https://twitter.com/ATP_Tour/status/1141865817828728832

Лучшим результатом Хачанова стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, где он в трёх партиях уступил будущему финалисту Доминику Тиму.

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