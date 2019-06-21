Нападающий «Севильи» Мурьель перешёл в «Аталанту»

Бергамо, Италия, , 17:52 — REGNUM Нападающий «Севильи» Луис Мурьель перешёл в «Аталанту». Об этом 21 июня сообщается на сайте итальянского клуба.

Отмечается, что за клуб из Бергамо Мурьель будет выступать под девятым номером. Детали соглашения не разглашаются

Напомним, с 2010 по 2017 год Мурьель выступал за итальянские клубы «Удинезе», «Лечче» и «Сампдорию».

По итогам сезона 2018/19 «Аталанта» заняла третье место в Серии А и завоевала путёвку в Лигу чемпионов.

Читайте также: Нападающий «Севильи» Мурьель может перейти в «Аталанту»