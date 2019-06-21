Коутиньо может перейти из «Барселоны» в ПСЖ

Барселона, Испания, , 15:46 — REGNUM Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в ПСЖ. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, Коутиньо готов присоединиться к французской команде. ПСЖ является одним из главных претендентов на игрока.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила ПСЖ включить Коутиньо в сделку по трансферу Неймара.

В сезоне 2018/19 Коутиньо провёл 54 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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