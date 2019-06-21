Нападающий «Ромы» Понсе перешёл в «Спартак»

Москва, , 15:38 — REGNUM Московский «Спартак» объявил о переходе нападающего «Ромы» Эсекьеля Понсе. Об этом 21 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 22-летний форвард заключил с клубом долгосрочный контракт. Условия соглашения не разглашаются.

В прошедшем сезоне Понсе выступал на правах аренды за афинский АЕК. Он сыграл в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.

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