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Нападающий «Ромы» Понсе перешёл в «Спартак»

Спорт

Форвард заключил с клубом долгосрочный контракт

Москва, 21 июня 2019, 15:38 — REGNUM  Московский «Спартак» объявил о переходе нападающего «Ромы» Эсекьеля Понсе. Об этом 21 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 22-летний форвард заключил с клубом долгосрочный контракт. Условия соглашения не разглашаются.

В прошедшем сезоне Понсе выступал на правах аренды за афинский АЕК. Он сыграл в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.

Читайте ранее в этом сюжете: «Спартак» может купить нападающего «Ромы» Понсе

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