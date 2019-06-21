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Определились соперники сборной России на женском ЧМ по гандболу

Спорт

Жеребьёвка группового этапа турнира состоялась в Токио

Токио, 21 июня 2019, 15:32 — REGNUM  Женская сборная России по гандболу сыграет с командами Аргентины, Китая, Конго, Швеции и Японии на чемпионате мира. Об этом 21 июня сообщается на сайте Федерации гандбола России.

Жеребьёвка группового этапа турнира состоялась в Токио. Чемпионат мира пройдёт в Японии с 30 ноября по 15 декабря.

Отметим, что все команды распределены по четырём группам, в каждой из которых по шесть команд. В следующий этап выйдут по три лучшие команды, которых поделят на две группы. По две лучшие сборные из каждой группы пройдут в полуфинал.

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