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«Барселона» предложила за Неймара €100 млн и Коутиньо

Спорт

«Барселона» начала переговоры с ПСЖ о возвращении Неймара

Барселона, Испания, 21 июня 2019, 15:25 — REGNUM  «Барселона» начала переговоры с ПСЖ о возвращении бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, стартовое предложение «Барселоны» составило €100 млн и полузащитник Филиппе Коутиньо. Кроме того, каталонский клуб готов включить в сделку ещё одного футболиста на выбор — защитника Самуэля Юмтити и хавбека Ивана Ракитича.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов расстаться с Неймаром не менее чем за €300 млн. Это делает его уход из клуба практически невозможным.

Читайте ранее в этом сюжете: ПСЖ назвал сумму, за которую готов расстаться с Неймаром

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