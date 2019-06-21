«Барселона» предложила за Неймара €100 млн и Коутиньо

Барселона, Испания, , 15:25 — REGNUM «Барселона» начала переговоры с ПСЖ о возвращении бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, стартовое предложение «Барселоны» составило €100 млн и полузащитник Филиппе Коутиньо. Кроме того, каталонский клуб готов включить в сделку ещё одного футболиста на выбор — защитника Самуэля Юмтити и хавбека Ивана Ракитича.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов расстаться с Неймаром не менее чем за €300 млн. Это делает его уход из клуба практически невозможным.

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