Пятница, 21 Июня 2019 года
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Российские саблистки стали чемпионками Европы

Спорт

В финале они победили команду Венгрии со счетом 45:34

Дюссельдорф, Германия, 21 июня 2019, 14:39 — REGNUM  Женская сборная России по фехтованию на саблях одержала победу на проходящем в Дюссельдорфе чемпионате Европы.

Победительницами европейского первенства стали Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и Ольга Никитина. В финале они победили команду Венгрии со счетом 45:34.

Бронзовые медали достались команде Франции, которая в поединке за третье место оказалась сильнее сборной Италии — 45:42.

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