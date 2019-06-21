Российские саблистки стали чемпионками Европы

Дюссельдорф, Германия, , 14:39 — REGNUM Женская сборная России по фехтованию на саблях одержала победу на проходящем в Дюссельдорфе чемпионате Европы.

Победительницами европейского первенства стали Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и Ольга Никитина. В финале они победили команду Венгрии со счетом 45:34.

Бронзовые медали достались команде Франции, которая в поединке за третье место оказалась сильнее сборной Италии — 45:42.

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