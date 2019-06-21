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Кербер: играть с Шараповой всегда непросто

Спорт

Кербер обыграла Шарапову на турнире в Мальорке

Пальма-де-Майорка, Испания, 21 июня 2019, 14:15 — REGNUM  Немецкая теннисистка Анжелика Кербер заявила, что играть с Марией Шараповой было непросто. Об этом сообщается на сайте турнира.

«Играть с Марией всегда непросто, особенно во втором круге. Думаю, все получили удовольствие от игры. Мы выложились по полной», — сказала Кербер.

Она добавила, что перед Уимблдоном хочет сыграть как можно больше матчей и одержать как можно больше побед, чтобы набрать форму.

Напомним, ранее Кербер обыграла Шарапову во втором круге турнира в Мальорке со счётом 6:2, 6:3. Её следующей соперницей станет представительница Франции Каролин Гарсия.

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