«Нью-Орлеан» выбрал форварда Уильямсона под первым номером драфта НБА

Нью-Йорк, США, , 14:05 — REGNUM Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс» выбрал лёгкого форварда Зайона Уильямсона под первым номером драфта. Об этом сообщается на сайте НБА.

В завершившемся сезоне 18-летний Уильямсон играл за команду Университета Дьюка. Он сыграл в 33 матчах и набирал 22,6 очка, делал 8,9 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

В первую тройку драфта также вошли разыгрывающий Джо Морэнт, которого выбрал «Мемфис», и форвард Ар Джей Барретт, отправившийся в «Нью-Йорк Никс».

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